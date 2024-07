Résultat des législatives 2024 à Saint-Amant-Tallende (63450) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Le résultat de la Nupes aux dernières élections à Saint-Amant-Tallende comme objectif ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, le bloc a glané plus de 28% des voix au niveau national contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Cette base est déjà élevée : lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Saint-Amant-Tallende, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 30,23% des votes dans la commune. Un chiffre qui a décollé par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (24,42%). Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son score de 2022 lors du second tour, soit 47,03% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national en chiffres aux dernières législatives à Saint-Amant-Tallende Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera le grand sujet pour ces élections des députés, à l'échelle locale. Le parti nationaliste est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi annoncer une nouvelle poussée à Saint-Amant-Tallende ce dimanche 7 juillet ? Le pronostic est simple voire simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement en ces lieux. En deux ans seulement, entre les législatives de 2022 et de 2024, le RN a en effet déjà gagné 14 points dans la commune.

20:29 - Quel score final à Saint-Amant-Tallende pour Ensemble ce dimanche soir ? Il s'agit maintenant de déterminer si l'évolution du scrutin au second tour sera semblable à celle de 2022 ou éloignée. Au premier tour des législatives à l'époque, Saint-Amant-Tallende, déjà couverte par la 3ème circonscription du Puy-de-Dôme, avait en revanche vu le binôme estampillé Ensemble ! L'emporter avec 25,38%, alors que le RN, si observé aujourd'hui, sera distancé à 13,31%. Saint-Amant-Tallende se tournera d'ailleurs encore vers Laurence Vichnievsky au second tour, finalement en tête localement avec 52,97%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,03%.

20:05 - Nicolas Bonnet (Nouveau Front populaire) en pôle position lors de la législative à Saint-Amant-Tallende Grâce à 30,23% des votes, Nicolas Bonnet (Union de la gauche) a pris la pôle position à Saint-Amant-Tallende, dimanche 30 juin dernier lors du premier round des élections législatives. Laurence Vichnievsky (Ensemble !) ramassait 28%. Ensuite, Nadine Pers (Rassemblement National) recevait 27,42% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la 3ème circonscription du Puy-de-Dôme, Nicolas Bonnet glanant cette fois 31,72%, devant Laurence Vichnievsky avec 26,03% et Nadine Pers avec 25,93%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec les européennes à Saint-Amant-Tallende ? Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune, il est également indispensable d'étudier les résultats des scrutins électoraux antérieurs. À Saint-Amant-Tallende, le pourcentage de participation au premier round des élections législatives 2024 a été de 79,91%, dépassant celui des dernières européennes. Lors du scrutin européen de début juin, 1 328 électeurs de Saint-Amant-Tallende s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 63,33%), contre une participation de 57,13% en 2019. Pour comparer, à l'échelle nationale, le taux de participation aux élections européennes 2024 atteignait 51% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats des législatives à Saint-Amant-Tallende La participation constitue indéniablement l'une des clés de ces législatives. Le pourcentage de participation à Saint-Amant-Tallende pour le premier tour des législatives 2024 était de 79,91%, dimanche dernier. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, 78,92% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 84,45% au premier tour, ce qui représentait 1 124 personnes. En proportion, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 56,35% au premier tour. Au deuxième tour, 53,28% des votants ont exercé leur droit de vote. La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des ménages est notamment en mesure de ramener les citoyens de Saint-Amant-Tallende (63450) vers les urnes.

17:29 - Saint-Amant-Tallende : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Devant le bureau de vote de Saint-Amant-Tallende, les citoyens se regroupent pour choisir leur député. Avec ses 1 757 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 144 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la localité, 17,18% des résidents sont des enfants, et 10,33% ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 32,99% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 42,8% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 323,84 euros, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Saint-Amant-Tallende, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'immigration, rejoignent celles de la France.