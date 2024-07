Résultat des législatives 2024 à Beaumont : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Beaumont aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Dans la commune de Beaumont, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 2782 hab par km² et 46,07% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de chômage à 9,84% peut agir sur les inquiétudes des habitants quant aux mesures sur l'emploi. Un salaire moyen mensuel net de 2548,37 euros par mois montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 4 113 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,34%) met en lumière des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,82%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 7,9% à Beaumont, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.