Résultat des législatives 2024 à Durtol (63830) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Un bloc de gauche estimé entre 28,5% et 32% à Durtol pour ces législatives Le Front populaire qui s'avance en 2024 a accumulé les votes du premier tour des législatives, avec un peu plus de 28% au niveau national, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. De quoi remettre un facteur de gauche dans ce second tour aujourd'hui. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Durtol, le binôme Front populaire a pour sa part glané 28,5% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 28,62% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 41,56% pour faire aussi bien que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - Jusqu'où ira le RN lors des législatives à Durtol ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux élections législatives 2024 sera très scruté. Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national qui émerge des dernières élections à l'échelle nationale, soit pas moins de 15 points de plus pour les candidats du parti entre les deux élections, le terrain gagné semble déjà conséquent. La part d'électeurs grattés par la formation politique à Durtol s'élève par ailleurs à 14 points en 2 ans. De quoi annoncer une implantation durable du parti localement, et ce quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Le parti présidentielle en pôle position aux dernières législatives à Durtol Le résultat des premier et second tours de 2022 est aussi un précédent à regarder au moment du second tour. Les élections législatives à l'époque à Durtol bénéficieront également, au premier tour, aux candidats LREM qui récolteront 33,77% des voix dans la commune, déjà partie intégrante de la 3ème circonscription du Puy-de-Dôme. Durtol choisira d'ailleurs Laurence Vichnievsky au second tour, finalement en tête localement avec 58,44%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 41,56%.

20:05 - Les chiffres avant le 2e tour, un repère pour les législatives 2024 à Durtol D'après les études des instituts de sondages diffusées depuis dimanche, le camp de Jordan Bardella serait susceptible de décrocher pas loin de 250 sièges à l'issue du second tour des législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF devrait remporter près de 200 sièges. Les candidats macronistes préserveraient entre 95 et 125 députés. Mais on ne peut faire abstraction des particularités électorales des territoires. Dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Durtol ont préféré Laurence Vichnievsky (Ensemble pour la République), qu'ils ont gratifié de 29,21% des bulletins de vote. Nicolas Bonnet (Front populaire) et Nadine Pers (Rassemblement National) suivaient en captant 28,5% et 26,27% des votants. Les habitants de Durtol n'avaient pas choisi les bulletins de la même sensibilité politique que ceux de la circonscription, puisque Nicolas Bonnet s'y imposait, avec cette fois 31,72% devant Laurence Vichnievsky avec 26,03% et Nadine Pers avec 25,93%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Durtol : quelle évolution ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette localité lors des consultations politiques passées ? À Durtol, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 s'élevait à 25,65%, plus bas de 15 points que celui des dernières européennes. Pendant le dernier scrutin européen, le taux d'abstention atteignait en effet 40,94% des inscrits sur les listes électorales de Durtol. L'abstention était de 39,21% pour les européennes de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle atteignait 25,9% à 12 heures et 59,4% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - La participation peut-elle se maintenir à Durtol lors du 2e tour des législatives ? L'une des clés de ce scrutin législatif est à n'en pas douter l'étendue de la participation. Dans la commune, le taux d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 était de 25,65%. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 20,71% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 23,37% au deuxième tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 44,78% au premier tour et 46,94% au second tour. Les habitants des petites communes votent toujours plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives à Durtol ?

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Durtol : ce qu'il faut retenir Quel impact aura la population de Durtol sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,5% et une densité de population de 497 habitants/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 28,45%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,80%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,63%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (39,42%), témoigne d'une population instruite à Durtol, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.