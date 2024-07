Résultat des législatives 2024 à Nohanent (63830) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le Nouveau Front populaire va-t-il profiter du vote Nupes à Nohanent ? Combien d'électeurs voteront pour le Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé de plus en plus plus proche du RN par les sondeurs juste avant ce second tour ? Les 28,06% des suffrages obtenus au niveau national sont porteurs. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Nohanent, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 30,97% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 30,25% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,99% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,59% pour Yannick Jadot, 3,15% pour Fabien Roussel et 2,52% pour Anne Hidalgo). On saura ce soir si la gauche a réussi à faire mieux ou non que son résultat de 2022 lors du second tour, soit 44,08% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national à Nohanent, un favori aux législatives ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera un enseignement majeur localement pour ces élections des députés. Si on s'en tient à la progression du RN qui ressort des dernières élections législatives au niveau national, soit environ 15 points de plus pour les candidats du mouvement en 2024 qu'en 2022, le terrain gagné semble déjà conséquent. La part d'électeurs conquis par le parti à Nohanent s'élève par ailleurs à 14 points en 2 ans. De quoi acter une implantation durable du parti dans la ville, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Des élections législatives positives pour le bloc Ensemble il y a deux ans Analyser le dernier scrutin législatif fait figure d'évidence au moment du rendez-vous électoral de ce 7 juillet. Avec 31,95% à Nohanent, le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avait en revanche été placé en tête par les électeurs de la ville au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune ne comptant déjà qu'une seule circonscription sur son territoire, la 3ème circonscription du Puy-de-Dôme. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Laurence Vichnievsky (La République en Marche) finalement en tête localement, avec 55,92%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,08%.

20:05 - Nicolas Bonnet (Union de la gauche) en tête avec 30,97% à Nohanent aux législatives Avec 30,97% des votes, Nicolas Bonnet (Nouveau Front populaire) a pris la tête à Nohanent, le 30 juin dernier à l'occasion du premier tour de l'élection législative. Un score qui lui a permis de précéder Nadine Pers (Rassemblement National) et Laurence Vichnievsky (Ensemble !) avec 30,75% et 26,3% des électeurs. C'est aussi Nicolas Bonnet qui terminait en tête dans la 3ème circonscription du Puy-de-Dôme dans son ensemble, avec cette fois 31,72%, devant Laurence Vichnievsky avec 26,03% et Nadine Pers avec 25,93%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Nohanent ? Au fil des consultations politiques antérieures, les 2 285 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Les chiffres montrent une participation de 75,76% au premier tour des législatives 2024 à Nohanent, supérieure à celle des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, le taux de participation atteignait effectivement 60,16% au niveau de Nohanent (63). Le taux de participation était de 61,19% en 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle atteignait 26% à 12 h et 59% à 17 h pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - L'abstention va-t-elle augmenter lors du second tour des législatives 2024 à Nohanent ? Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections législatives à Nohanent ? Dimanche dernier, l'abstention à Nohanent au premier tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 24,24%. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 21,54% au sein de la ville. Le taux d'abstention était de 17,6% au premier tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,15% au premier tour. Au deuxième tour, 47,89% des votants ne se sont pas déplacés. La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des foyers français cumulée avec les craintes provoquées par la situation géopolitique actuelle pourraient potentiellement renforcer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Nohanent.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Nohanent : ce qu'il faut savoir Quel portrait faire de Nohanent, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 2 249 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 128 entreprises, Nohanent permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 30% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 28,39% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 37,9% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2919,47 € par mois, la ville est à la recherche d'une stabilité économique malgré les défis. Nohanent manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en mutation.