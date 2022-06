Résultat de la législative à Champcevinel : en direct

16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Champcevinel ?

À Champcevinel, Emmanuel Macron grimpait à la meilleure place de l'élection présidentielle 2022 avec 31,04% des voix au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 22,5%. On trouvait plus loin, avec 17,71%, Marine Le Pen et enfin, à 5,54%, Éric Zemmour. Les indicateurs nationaux des dernières heures changeront probablement ce paysage et donc le résultat des législatives à Champcevinel, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Et pour rappel, l'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de la majorité dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%.