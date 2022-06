Résultat de la législative à Champs-sur-Marne : en direct

17:08 - À Champs-sur-Marne, des sondages aussi justes qu'en France ?

La majorité présidentielle est tombé à un cheveu du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. Ces tendances nationales des derniers jours auront probablement une résonnance sur les législatives à Champs-sur-Marne. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Or à Champs-sur-Marne, Jean-Luc Mélenchon finissait en première position de la dernière élection avec 36,98% des voix au premier round, devant Emmanuel Macron à 27,38%. On trouvait plus loin, avec 13,53%, Marine Le Pen et enfin, à 5,22%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un score de 27,85% des votes qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.