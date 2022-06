Résultat de la législative à Chanteloup-les-Vignes : en direct

En direct

17:19 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Chanteloup-les-Vignes ? Les mouvements nationaux des derniers jours se répéteront certainement sur le résultat des législatives à Chanteloup-les-Vignes au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. La majorité a vu son score reculer tout près de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. Or Jean-Luc Mélenchon avait atteint la tête du vote lors de la dernière élection à Chanteloup-les-Vignes avec 50,07% des votes exprimés, au 1er round. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 20,18%, surclassant Marine Le Pen à 13,52% et Valérie Pécresse à 3,84%. Par contre dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron terminait cette première étape avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23%, et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats aux élections législatives à Chanteloup-les-Vignes L'un des critères décisifs de ces législatives sera sans aucun doute le niveau d'abstention à Chanteloup-les-Vignes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Lors du second tour de la présidentielle, 58,66% des électeurs dans la ville avaient pris part au scrutin, contre une participation de 68,42% au premier tour, ce qui représentait 3 892 personnes. L'inflation et ses répercussions sur la vie des ménages sont de nature à impacter la participation à Chanteloup-les-Vignes (78570).

11:30 - A l'annonce des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Chanteloup-les-Vignes ? Comment ont voté habituellement les habitants de cette ville lors des dernières consultations démocratiques ? Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, 69,2% des personnes en âge de voter à Chanteloup-les-Vignes avaient boudé les urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 64,27% au round numéro deux. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures.