Résultat de la législative à Chantilly : en direct

12/06/22 17:16

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Chantilly sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:16 - À Chantilly, des sondages tout aussi justes ? La coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces dynamiques des dernières heures auront probablement une résonnance à Chantilly dimanche. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. Or à Chantilly, Emmanuel Macron finissait en première position de la dernière présidentielle avec 34,64% des voix au 1er round, devant Marine Le Pen à 17,12%. Suivaient, avec 16,89%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 11,69%, Éric Zemmour. 14:30 - Le chiffre phare de ces législatives à Chantilly demeure l'abstention À Chantilly, l'un des critères essentiels de ce scrutin législatif sera incontestablement le taux d'abstention. La hausse des prix de l'essence qui pèse sur les finances des Français, combinée avec les craintes provoquées par la situation géopolitique actuelle sont par exemple susceptibles de détourner l'attention des habitants de Chantilly (60500) de leur devoir civique. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, 73,64% des personnes habilitées à voter dans l'agglomération avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 74,31% au premier tour, soit 5 632 personnes. Pour comparer, au niveau national, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Quel était le score de la participation à Chantilly en 2017 ? Au fil des dernières années, les 11 230 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. A l'occasion des précédentes législatives, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 50,95% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Chantilly, à comparer avec un taux d'abstention de 47,85% au dernier round. Les législatives mobilisant généralement moins que le scrutin présidentiel, cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée au premier tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - A quelle heure a lieu l'épilogue des législatives à Chantilly ? Le vote a débuté ce matin à Chantilly et il n'est pas trop tard pour donner de la voix puisque les bureaux de vote de la ville restent ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 13 hommes et femmes qui sont candidats dans la seule circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Chantilly comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Tête de liste Liste Frédéric Fabre Divers extrême droite Pierre Da Silva Moreira Droite souverainiste Arnaud Dumontier Les Républicains Loïc Landwerlin Droite souverainiste Eric Woerth Ensemble ! (Majorité présidentielle) Laurent Meeschaert Reconquête ! Audrey Havez Rassemblement National Noël Ngabissio Ecologistes Caroline Dasini Divers extrême gauche Thierry Bedossa Ecologistes Xavier Bassinot Divers droite Mohamed Assamti Nouvelle union populaire écologique et sociale Sophie Reynal Divers centre

Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 35% des suffrages au premier tour à Chantilly, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France et l'ancien ministre du gouvernement Jospin avaient obtenu 17% et 17% des voix. Le choix des administrés de Chantilly était resté inchangé au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (65% des votes). Marine Le Pen avait rassemblé 35% des votes. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président français pourra-t-il se fier à cette commune pour avoir une majorité des députés de l'hémicycle ? Les inscrits sur les listes électorales de Chantilly prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils devront contribuer aux élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant soutiendront-ils ?