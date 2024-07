À Gouvieux, le taux de participation est indiscutablement l'un des critères essentiels de ces élections législatives 2024. Dimanche dernier, le taux d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Gouvieux était de 31,36%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 51,06% au premier tour et 53,53% au second tour. Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, 24,61% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 24,53% au deuxième tour. Les habitants des communes de grandes tailles votent généralement moins que dans les petites, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives à Gouvieux ?

17:29 - Élections à Gouvieux : l'impact des caractéristiques démographiques

Au cœur de la campagne électorale législative, Gouvieux est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 29,82% de cadres supérieurs pour 8 924 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. Ses 786 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 2 572 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans l'agglomération, 30% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 28,22% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les 523 résidents étrangers, représentant 5,85% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,02%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 3751,05 € par mois, jouissant d'une certaine prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Gouvieux montre l'intérêt des habitants pour les idées de la France.