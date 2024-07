Résultat des législatives 2024 à Plailly (60128) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Plailly, qui va faire main basse le vote du Front populaire ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,66% pour la Nupes à l'échelle de la France en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va donner lieu à des victoires ce dimanche, pour le second tour des législatives. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Plailly, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 14,26% des votes dans la commune. Une poussée à comparer néanmoins avec les 15,45% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,76% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,81% pour Yannick Jadot, 1,28% pour Fabien Roussel et 0,88% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Qui pourra vaincre le RN à Plailly ? Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella lors des élections législatives sera très analysé. Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national vue lors des dernières législatives au niveau national, soit 15 points de plus pour le parti aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le résultat du candidat RN a toutes les chances de le placer en tête à Plailly. Un calcul qui semble coller avec les points également grappillés par les lepénistes dans la zone en 2 ans : une hausse de 14 points qui peut encore grimper.

20:29 - Quel score final pour le RN ce soir à Plailly ? A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national aux législatives 2024 sera en conséquence très commenté. Le parti frontiste va-t-il encore gagner à Plailly, comme en 2022 ? Les législatives avaient également donné lieu à un joli résultat pour le RN à l'époque à Plailly. On retrouvait en effet Audrey Havez devant ses concurrents au premier tour, avec 30,76% dans la commune. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 50,25%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,75%.

20:05 - Quel résultat pour le RN ce dimanche soir à Plailly ? Mathieu Grimpret (Rassemblement National) a accumulé 44,15% des votes à Plailly dimanche 30 juin dernier, au soir du premier round de la législative. Un score qui lui a permis d'arriver devant Eric Woerth (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Mohamed Assamti (Nouveau Front populaire) avec 29,79% et 14,26% des électeurs. Mathieu Grimpret était aussi en tête dans la 4ème circonscription de l'Oise dans son ensemble, avec cette fois 40,23%, devant Eric Woerth avec 29,89% et Mohamed Assamti avec 17,06%.

19:21 - Etude comparative de l'abstention à Plailly aux dernières élections L'analyse des résultats des scrutins électoraux passés est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville. À Plailly, le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 a atteint 72,75%, dépassant celui des dernières élections européennes. Lors du scrutin européen de début juin, 1 345 personnes en âge de participer à une élection à Plailly avaient en effet pris part à l'élection (soit 57,03%), contre une participation de 56,48% lors des élections européennes de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle se chiffrait à 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - À Plailly, l'enjeu majeur de ces législatives 2024 reste la participation À Plailly, le taux de participation est sans nul doute l'un des critères clés de ce scrutin législatif. Le pourcentage de participation à Plailly était de 72,75% pour le premier tour des élections législatives 2024. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 79,13% dans la ville. Le taux de participation était de 79,82% au premier tour, c'est-à-dire 1 048 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,63% au premier tour. Au second tour, 48,67% des citoyens se sont déplacés. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des Français, cumulée avec les préoccupations liées au conflit entre la Palestine et Israël sont notamment susceptibles de ramener les électeurs de Plailly dans les bureaux de vote.

17:29 - Démographie et politique à Plailly, un lien étroit Dans les rues de Plailly, les élections sont en cours. Avec une population de 1 821 habitants répartis dans 833 logements, cette ville présente une densité de 104 habitants par km². Ses 158 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 541 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (84,51%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,03% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 45,47% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2117,20 euros, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. À Plailly, les intérêts locaux, tels que le travail, l'éducation et l'immigration, se mêlent aux défis français.