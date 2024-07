Résultat des législatives 2024 à Lagny-le-Sec (60330) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Lagny-le-Sec, qui va faire main basse les 17,68% du Front populaire ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces élections législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient opté pour le Front populaire la semaine dernière. Pour le premier tour dimanche dernier, l'ensemble a obtenu plus de 28% des suffrages au niveau du pays soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le matelas semble important : lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Lagny-le-Sec, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 17,68% des votes dans la commune. Une évolution par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (15,72%).

20:58 - Des législatives qui s'annoncent bien pour le RN à Lagny-le-Sec Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation de Jordan Bardella ce soir sera l'enseignement majeur localement pour cette élection. Si on se penche sur la progression du Rassemblement national vue lors des dernières élections législatives au niveau national, soit pas moins de 15 points de plus pour le mouvement aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le résultat du Rassemblement national pourrait le faire gagner à Lagny-le-Sec. Un pronostic qui semble coller avec les suffrages également grappillés par le parti dans la commune depuis 2022 jusqu'à ce mois de juin 2024 et qui correspond en effet à 13 points de parts de voix.

20:29 - Nouvelle offensive pour le RN à Lagny-le-Sec ? Le score obtenu par le RN sera ainsi l'enseignement majeur pour le second tour de cette élection 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Le mouvement lepéniste va-t-il encore gagner à Lagny-le-Sec, comme lors des législatives 2022 ? Le RN réalisait déjà un beau score à Lagny-le-Sec au cours des élections des députés à l'époque. C'est en effet Audrey Havez qui se plaçait en tête au premier tour avec 35,23% dans la commune. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 55,96%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,04%.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant au second tour Grâce à 48,78% des voix, Mathieu Grimpret (Rassemblement National) a pris la pôle position à Lagny-le-Sec, le 30 juin dernier pour le 1er round de l'élection législative. En seconde position, Eric Woerth (Ensemble pour la République) glanait 21,54%. De son côté, Mohamed Assamti (Nouveau Front populaire) recevait 17,68% des votants. Mathieu Grimpret était aussi en tête dans la 4ème circonscription de l'Oise dans son ensemble, avec cette fois 40,23%, devant Eric Woerth avec 29,89% et Mohamed Assamti avec 17,06%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Lagny-le-Sec ? Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune, il est également nécessaire d'analyser les résultats des précédentes consultations démocratiques. En comparaison des européennes du 9 juin, l'abstention au premier tour des législatives 2024 à Lagny-le-Sec s'est réduite de 11 points, atteignant 32,08%. Début juin, lors du scrutin européen, le taux d'abstention représentait effectivement 43,54% des votants de Lagny-le-Sec (60). L'abstention était de 46,51% lors des élections européennes de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - La participation peut-elle se maintenir à Lagny-le-Sec lors de la 2e manche des législatives ? L'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif est le niveau de participation. Le pourcentage de votants à Lagny-le-Sec pour le premier tour des législatives 2024 s'élevait à 67,92%, dimanche dernier. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 437 personnes en âge de voter au sein de la commune, 81,21% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 79,1% au second tour, ce qui représentait 1 139 personnes. En proportion, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,03% au premier tour et 45,02% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Lagny-le-Sec ? Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives à Lagny-le-Sec ?

17:29 - Élections à Lagny-le-Sec : l'impact des caractéristiques démographiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le second tour des législatives à Lagny-le-Sec comme dans toute la France. Avec une population de 2 055 habitants répartis dans 802 logements, cette localité présente une densité de 184 hab par km². Avec 97 entreprises, Lagny-le-Sec permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (90,02%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 29,37% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Malgré un taux de chômage de 7,37%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 40 402 euros par an. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Lagny-le-Sec montre l'intérêt des habitants pour les ambitions de l'Hexagone.