Résultat des législatives 2024 à Senlis : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Les enjeux locaux de Senlis : tour d'horizon démographique

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Senlis révèlent des tendances nettes qui pourraient impacter le résultat des législatives. Avec une densité de population de 614 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,49%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (78,78%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 5 184 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 10,11% et d'une population étrangère de 7,80% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (38,9%), témoigne d'une population instruite à Senlis, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.