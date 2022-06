Résultat de la législative à Chaponnay : 2e tour en direct

19/06/22 17:23

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Chaponnay sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Chaponnay. En direct 17:23 - À Chaponnay, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en tête A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges. De son côté, le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il faudra bien sûr prendre en compte les caractéristiques de chaque territoire, comme par exemple à Chaponnay. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a rassemblé 32,3% des votes dimanche 12 juin 2022 lors du 1er tour des élections législatives. Les candidats Les Républicains et Rassemblement National la suivent avec respectivement 23,3% et 19,39% des votes. 13:30 - Quelle sera l'influence de l'abstention sur les résultats des législatives 2022 à Chaponnay ? Comment ont voté habituellement les électeurs de cette commune lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 53,12% au niveau de Chaponnay au premier tour, contre un taux d'abstention de 46,19% pour le deuxième tour. Le résultat des législatives 2022 est autant espéré que le taux d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 57,36% au deuxième round, c'était bien plus qu'au premier tour. 10:30 - La deuxième étape des législatives 2022 a lieu à Chaponnay C'est donc reparti pour ces élections législatives à Chaponnay, avec la deuxième étape sur les rails depuis ce matin. Il y a encore de la marge pour faire son choix parmi les quelques candidats qui s'affrontent pour devenir député. Les 3449 électeurs de Chaponnay ont jusqu'à 18 heures pour choisir leur élu. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 3 bureaux de vote de la ville pour participer au scrutin.

Résultats des législatives 2022 à Chaponnay - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Chaponnay aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 11ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste Abdel Yousfi Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Luc Fugit Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Chaponnay - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Chaponnay

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 11ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Chaponnay Jean-Luc Fugit (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,55% 32,30% Abdel Yousfi (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,60% 12,69% Michel Dulac Rassemblement National 20,07% 19,39% Paul Vidal Les Républicains 15,14% 23,30% Charles Ascarino Reconquête ! 4,65% 5,84% Sophie Spennato Ecologistes 3,36% 3,21% Pierre-Henri Communal Droite souverainiste 1,29% 0,80% Alexis Martinon Ecologistes 0,89% 0,86% Christophe Chirat Divers 0,87% 0,54% Isabelle Browning Divers extrême gauche 0,86% 0,80% Mohsen Allali Divers gauche 0,53% 0,05% Aude Rossolini Divers droite 0,18% 0,21% Participation au scrutin Circonscription Chaponnay Taux de participation 48,64% 54,54% Taux d'abstention 51,36% 45,46% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29% 0,85% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37% 0,16% Nombre de votants 46 971 1 886

Le résultat de l' élection législative 2022 à Chaponnay est tombé. Pour le premier round des législatives 2022, les 3458 citoyens de Chaponnay enregistrés dans la 11ème circonscription du Rhône ont opté pour le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle). Jean-Luc Fugit a obtenu 32% des votes. En deuxième position, Paul Vidal (Les Républicains) obtient 23% des votes. Michel Dulac (Rassemblement National) glane 19% des votes. Reste encore à déterminer si les habitants des 37 autres communes rattachées à la 11ème circonscription du Rhône feront les mêmes choix que ceux de Chaponnay. L'abstention parmi les citoyens habilités à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative s'établit à 45%.

Législatives 2022 à Chaponnay : les enjeux

Comme partout en France, les 4 402 votants de Chaponnay (69) seront invités à contribuer aux résultats des élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Vers quelle candidature se tourneront-ils ? Les administrés de cette ville se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 34,2% des voix au premier tour à Chaponnay. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,3% et 11,0% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Chaponnay avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 60,0% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 40,0% des votes.