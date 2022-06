Résultat des législatives à Chaponnay - Election 2022 (69970) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Chaponnay

Le résultat des élections législatives 2022 à Chaponnay est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Rhône

Résultat de la législative dans la 11ème circonscription du Rhône

Le résultat de la législative à Chaponnay est tombé. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première position chez les 3458 citoyens de la 11ème circonscription du Rhône et habitant à Chaponnay. Le taux de participation parmi les citoyens habilités à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune pour cette circonscription s'établit à 55% (soit 1 572 non-votants). Jean-Luc Fugit a raflé 32% des voix. Il coiffe au poteau Paul Vidal (Les Républicains) et Michel Dulac (Rassemblement National) qui récupèrent dans l'ordre 23% et 19% des voix. Ces données ne représentent toutefois pas la totalité des votes au niveau de la circonscription : 37 autres communes participent également au résultat de l'élection législative dans la 11ème circonscription du Rhône.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Chaponnay Jean-Luc Fugit Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,55% 32,30% Abdel Yousfi Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,60% 12,69% Michel Dulac Rassemblement National 20,07% 19,39% Paul Vidal Les Républicains 15,14% 23,30% Charles Ascarino Reconquête ! 4,65% 5,84% Sophie Spennato Ecologistes 3,36% 3,21% Pierre-Henri Communal Droite souverainiste 1,29% 0,80% Alexis Martinon Ecologistes 0,89% 0,86% Christophe Chirat Divers 0,87% 0,54% Isabelle Browning Divers extrême gauche 0,86% 0,80% Mohsen Allali Divers gauche 0,53% 0,05% Aude Rossolini Divers droite 0,18% 0,21% Participation au scrutin Circonscription Chaponnay Taux de participation 48,64% 54,54% Taux d'abstention 51,36% 45,46% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29% 0,85% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37% 0,16% Nombre de votants 46 971 1 886

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Chaponnay sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:26 - Qui vont choisir les supporters de gauche à Chaponnay ? Dans les 3 bureaux de vote de Chaponnay, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront sans doute déterminantes ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat LFI avait enregistré 11,04% des suffrages en avril dernier dans la localité. Les reports des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à considérer ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,83% et 1,13% au premier tour de l'élection présidentielle. La Nupes peut donc potentiellement atteindre 17% à Chaponnay pour ce premier tour. 16:30 - Les enquêtes sondagières, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Chaponnay ? La coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de la majorité dans les intentions de vote ce vendredi soir. Pendant ce temps, le Rassemblement national a dépassé les 19%. Ces tendances nationales des dernières heures auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Chaponnay ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Avec 34,23% des votes, au premier tour à Chaponnay cette fois, Emmanuel Macron avait atteint la première position à la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 23,29%, devant Jean-Luc Mélenchon à 11,04% et Éric Zemmour à 10,87%. 14:30 - L'enjeu majeur de ces élections législatives 2022 à Chaponnay reste l'abstention Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Chaponnay ? La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact en matière économique et énergétique seraient de nature à détourner les habitants de Chaponnay (69970) des bureaux de vote. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 18,79% des électeurs habilités dans la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 16,5% au premier tour. En comparaison, au niveau de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des législatives à Chaponnay ? Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Pour mémoire, au niveau de la France en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, déjà moins qu'en 2012. Au cours des rendez-vous électoraux antérieurs, les 4 402 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. A l'occasion des élections législatives de 2017, 53,12% des inscrits sur les listes électorales de Chaponnay avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 46,19% pour le tour deux. 09:30 - Les législatives 2022 se finissent à 18 heures à Chaponnay La cité de Chaponnay ne couvre qu'une seule circonscription législative, ce qui va simplifier la vie des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour prendre part au scrutin. 12 candidats se soumettent au vote pour cette élection législative à Chaponnay soit un peu plus que dans le reste du pays. Découvrez tous les résultats à partir de 20 heures sur cette page.

Législatives 2022 à Chaponnay : les enjeux

Comme partout en France, les 4 402 votants de Chaponnay (69) seront invités à contribuer aux résultats des élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Vers quelle candidature se tourneront-ils ? Les administrés de cette ville se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 34,2% des voix au premier tour à Chaponnay. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,3% et 11,0% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Chaponnay avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 60,0% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 40,0% des votes.