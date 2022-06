Résultat de la législative à Charenton-le-Pont : en direct

17:10 - À Charenton-le-Pont, des sondages tout aussi pertinents ?

Au dernier scrutin présidentiel, à Charenton-le-Pont, Emmanuel Macron accostait en pôle position avec 34,72% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 23,42%. Suivaient Éric Zemmour, troisième à 12,38% et Marine Le Pen à 8,93%. Par contre au niveau national, Emmanuel Macron terminait cette première bataille avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les dynamiques nationales des dernières heures viendront sans doute infléchir cette donne lors des législatives dans la commune. Et pour rappel, la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%.