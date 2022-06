Résultat des législatives à Charolles - Election 2022 (71120) [PUBLIE]

14/06/22 15:57

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Charolles. Josiane Corneloup a recueilli 46% des voix. Elle précède Céline Vinauger (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Laurence Gauthier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui récupèrent 18% et 15% des voix. Le niveau de la participation s'établit à 50% des habitants enregistrés dans les registres électoraux au sein de la commune pour cette circonscription législative, ce qui représente 981 votants. Reste encore à savoir si les électeurs des 144 autres communes faisant partie de la 2ème circonscription de la Saône-et-Loire voteront comme ceux de Charolles.

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Charolles ( Saône-et-Loire ) ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président des Français pourra-t-il se fier à cette commune pour avoir une majorité des députés de l'hémicycle ? Lors de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 31,6% des votes au premier tour à Charolles, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France et celui qui fit office de troisième homme lors de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 23,5% et 14,7% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Charolles avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui conférant 60,5% des suffrages, cédant donc 39,5% des votes à Marine Le Pen.