Résultat des législatives à Château-l'Évêque : l'élection 2024 en direct

12:09 - C'est parti pour les législatives à Château-l'Évêque

L'un des critères principaux de ce scrutin législatif sera sans aucun doute le niveau d'abstention à Château-l'Évêque (24460). Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,22% au premier tour. Au second tour, 48,83% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Château-l'Évêque ? En comparaison, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 17,38% des électeurs habilités dans la commune avaient déserté les urnes. L'abstention était de 22,59% au second tour.