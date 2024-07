Résultat des législatives 2024 à Agonac (24460) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - La nouvelle coalition de gauche pourrait compter entre 30% et 43,74% à Agonac lors de ce second tour L'union de la gauche aux dernières législatives ayant éclaté, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment rassemblés en masse par le Nouveau Front populaire ? La question revient avec plus d'incertitude encore pour ce 2e tour. Une première réponse : l'attelage a récolté plus de 28% des voix au niveau national dimanche dernier contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Agonac, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 43,74% des votes dans la commune. Un score qui a vivement progressé de 19 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son résultat de 2022 lors du second tour, soit 40,16% à l'époque.

20:58 - Rassemblement national : quel résultat à Agonac à l'issue des dernières législatives ? Avec un résultat encore plus élevé qu'aux européennes, le parcours du RN lors de ces élections législatives est à observer localement. Si on se penche sur la progression du RN qui émerge des dernières élections législatives au niveau national, soit pas moins de quinze points de plus pour les candidats du parti entre les deux élections, le terrain gagné semble déjà grand. La part de suffrages grattés par le mouvement à Agonac s'élève par ailleurs à 13 points depuis 2022 jusqu'à ce mois de juin 2024. De quoi annoncer un ancrage durable du parti dans la ville, et ce quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Que peuvent signifier les tendances des législatives 2022 pour Agonac ? Reste à ce stade à déterminer si l'évolution des scores au second tour sera comparable ou non à celle de 2022. Aux législatives il y a deux ans à Agonac, le RN avait aussi dû se contenter de la deuxième place, 21,53% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 24,79% pour Cyril Girardeau (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 40,16%. Cyril Girardeau remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Des élections législatives qui ont souri au bloc Union de gauche à Agonac la semaine dernière A en croire les projections des instituts de sondages dévoilées dans les derniers jours de campagne, le parti de Jordan Bardella devrait décrocher entre 210 et 250 sièges au terme des législatives. Le camp de gauche pourrait remporter jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc du centre garderaient entre 95 et 125 députés. Mais on ne peut faire abstraction des particularismes locaux. Avec 43,74% des voix, Christelle Druillole (Front populaire) a pris les devants à Agonac, dimanche 30 juin 2024 à l'occasion du 1er round des législatives. Florence Joubert (Rassemblement National) et Jean-Pierre Cubertafon (Ensemble ! - Majorité présidentielle) suivaient en ramassant, dans l'ordre, 34,39% et 15,9% des votants à l'échelle de la métropole. La 3ème circonscription de la Dordogne n'a en revanche pas tout à fait voté comme la cité, puisque c'est Florence Joubert qui s'y imposait, avec 40,13% devant Christelle Druillole avec 28,58% et Jean-Pierre Cubertafon avec 23,33%.

19:21 - Agonac : importante participation aux élections législatives 2024 En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette commune lors des derniers rendez-vous électoraux ? Les chiffres montrent un taux d'abstention de 23,09% au premier tour des législatives 2024 à Agonac, inférieur à celui des dernières européennes. Durant le scrutin européen de début juin, sur les 1 350 inscrits sur les listes électorales à Agonac, 42,37% avaient en effet refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 38,01% lors des européennes de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - 76,91% de participation lors de la 1ère manche des législatives 2024 à Agonac Le taux de participation est sans aucun doute l'un des facteurs principaux de ce scrutin législatif. 23,09% des électeurs d'Agonac ont choisi de ne pas voter lors du 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,65% au premier tour et 42,26% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Agonac ? A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 18,14% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 16,69% au premier tour. Les habitants des grandes et moyennes communes votent souvent moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives à Agonac ?

17:29 - Les enjeux locaux d'Agonac : tour d'horizon démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le deuxième tour des législatives à Agonac comme dans toute la France. Dotée de 870 logements pour 1 796 habitants, la densité de la commune est de 47 hab par km². L'existence de 100 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la localité, 16,58% des résidents sont des enfants, et 30,99% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 44,9% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 47,65% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 692,74 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Agonac, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'intégration, se joignent aux objectifs français.