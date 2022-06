Résultat de la législative à Châtenay-Malabry : en direct

12/06/22 17:08

Les législatives mobilisent toujours moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Lors des précédentes législatives, parmi les 18 752 personnes en âge de voter à Châtenay-Malabry, 50,59% avaient boudé les urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 43,55% au deuxième tour.

Le niveau d'abstention constituera indéniablement l'un des facteurs importants de ce scrutin législatif 2022 à Châtenay-Malabry. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, 27,85% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient déserté les urnes. L'abstention était de 22,99% au premier tour. Le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine est de nature à modifier les choix que feront les citoyens de Châtenay-Malabry (92290).

Les tendances nationales des dernières heures se répercuteront certainement sur les législatives à Châtenay-Malabry au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. La coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne. Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen est venu coller les 20%. Or le chef de l'Etat avait obtenu 34,14% des voix à Châtenay-Malabry, à la dernière présidentielle contre 27,85% en France. Marine Le Pen avait enregistré 10,22% des suffrages contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 29,64% (contre 21,95%).

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Union des Démocrates et des Indépendants

A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 34% des suffrages au premier tour à Châtenay-Malabry, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le député actuel des Bouches-du-Rhône et l'ancienne députée européenne avaient obtenu 30% et 10% des voix. Le choix des habitants de Châtenay-Malabry était resté constant au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (78% des votes), cédant donc à Marine Le Pen 22% des suffrages. Les administrés de cette agglomération se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Quel impétrant à l'hémicycle les habitants de Châtenay-Malabry classeront-ils en tête des résultats des élections législatives à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ?