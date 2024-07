Résultat des législatives 2024 à Verrières-le-Buisson : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Verrières-le-Buisson : ce qu'il faut retenir

Au cœur de la campagne électorale législative, Verrières-le-Buisson se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 46,94% de cadres supérieurs pour 14 597 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Ses 1 431 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 4 210 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 16,48% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 10,52% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives en ce qui concerne l'instruction et la santé. Avec 789 résidents étrangers, Verrières-le-Buisson est un exemple de son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,58%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 60 805 € par an. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Verrières-le-Buisson écrit une nouvelle page de l'histoire de la France.