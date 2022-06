Résultat de la législative à Châtillon : en direct

17:07 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Châtillon ?

La coalition de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les sondages juste avant la période de réserve. Pendant ce temps, le Rassemblement national a passé la barre des 19%. Ces indications des ultimes semaines rejailliront certainement sur les législatives à Châtillon ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or Emmanuel Macron avait glané la tête du vote lors de la dernière élection à Châtillon avec 36,42% des votes exprimés, au 1er round. Jean-Luc Mélenchon terminait deuxième à 26,02%, surclassant Marine Le Pen à 9,32% et Yannick Jadot à 6,91%. Pourtant, à l'échelle nationale, on retrouvait Emmanuel Macron à près de 28%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à 21,95%.