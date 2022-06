Résultat de la législative à Chauffailles : 2e tour en direct

19/06/22 17:23

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Chauffailles sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Chauffailles. En direct 17:23 - La candidature Les Républicains peut-elle l'emporter à Chauffailles ? D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des particularités locales, comme par exemple à Chauffailles. Le 12 juin dernier lors du 1er round de la législative, les habitants de Chauffailles ont plébiscité la candidature Les Républicains qu'ils ont gratifiée de 31,52% des votes. La candidature Rassemblement National recueille 23,93% des suffrages. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale capte 19,29% des suffrages. 13:30 - Quelle influence aura l'abstention sur les résultats des législatives 2022 à Chauffailles ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record pour ce deuxième tour des législatives ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée au deuxième round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 heures. L'analyse des résultats des précédents scrutins permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité. Durant les dernières législatives, 55,47% des électeurs de Chauffailles avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 52,38% au deuxième tour. 10:30 - Le député de Chauffailles sera dévoilé ce soir C'est donc reparti pour ces législatives 2022 à Chauffailles, avec le 2ème round dont le démarrage a eu lieu ce matin. Il reste encore du temps pour faire son choix parmi les quelques candidats qui s'opposent pour devenir député. Les 2720 habitants de Chauffailles ont jusqu'à 18 heures pour désigner un vainqueur. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 3 bureaux de vote de la ville pour glisser leur bulletin dans l'urne.

Résultats des législatives 2022 à Chauffailles - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Chauffailles aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Saône-et-Loire

Tête de liste Liste Josiane Corneloup Les Républicains Céline Vinauger Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Chauffailles - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Chauffailles

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de la Saône-et-Loire

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Chauffailles Josiane Corneloup (Ballotage) Les Républicains 36,81% 31,52% Céline Vinauger (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,01% 19,29% Olivier Damien Rassemblement National 18,84% 23,93% Laurence Gauthier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 16,24% 17,53% Laurence Albert Reconquête ! 3,60% 3,76% Pascal Dussauge Divers extrême gauche 1,79% 1,10% Chantal Varéla Droite souverainiste 1,41% 1,91% Maud Sicard Divers 1,29% 0,96% Participation au scrutin Circonscription Chauffailles Taux de participation 50,47% 50,75% Taux d'abstention 49,53% 49,25% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53% 1,16% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68% 0,51% Nombre de votants 38 973 1 381

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l'élection législative à Chauffailles. Les 2721 citoyens de Chauffailles votant dans la 2ème circonscription de la Saône-et-Loire ont désigné la candidature Les Républicains dimanche 12 juin. Le résultat final de l'élection législative à l'échelle de la 2ème circonscription de la Saône-et-Loire découlera du comportement de vote des électeurs des 144 autres communes qui lui sont rattachées. Josiane Corneloup a raflé 32% des voix dans la ville. Olivier Damien (Rassemblement National) et Céline Vinauger (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueillent respectivement 24% et 19% des voix. Le taux d'abstention parmi les électeurs figurant dans les registres électoraux dans la commune à l'échelle de cette circonscription s'établit à 49% (soit 1 381 votants).

Législatives 2022 à Chauffailles : les enjeux

Comme partout en France, les citoyens de Chauffailles (71) seront invités à contribuer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel candidat soutiendront-ils ? Les habitants de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? Pendant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 30% des votes au premier tour à Chauffailles, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail de location à l'Elysée et l'ancien troisième homme lors de la dernière présidentielle avaient obtenu 27% et 16% des voix. Et pour finir retournement de situation : Emmanuel Macron était finalement arrivé en tête du second tour avec 53% des suffrages face à Marine Le Pen (47%).