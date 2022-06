Résultat des législatives à Chauffailles - Election 2022 (71170) [PUBLIE]

14/06/22 15:57

Résultat des législatives 2022 à Chauffailles

Le résultat des élections législatives 2022 à Chauffailles est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Saône-et-Loire

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Saône-et-Loire

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Chauffailles Josiane Corneloup (Ballotage) Les Républicains 36,81% 31,52% Céline Vinauger (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,01% 19,29% Olivier Damien Rassemblement National 18,84% 23,93% Laurence Gauthier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 16,24% 17,53% Laurence Albert Reconquête ! 3,60% 3,76% Pascal Dussauge Divers extrême gauche 1,79% 1,10% Chantal Varéla Droite souverainiste 1,41% 1,91% Maud Sicard Divers 1,29% 0,96% Participation au scrutin Circonscription Chauffailles Taux de participation 50,47% 50,75% Taux d'abstention 49,53% 49,25% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53% 1,16% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68% 0,51% Nombre de votants 38 973 1 381

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat du premier tour de l'élection législative 2022 à Chauffailles. La participation s'élève à 51% des citoyens autorisés à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative, ce qui représente 1 381 votants. Néanmoins, le résultat de l'élection législative dans la 2ème circonscription de la Saône-et-Loire peut encore évoluer si les électeurs des 144 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Chauffailles. Au niveau de la commune, Josiane Corneloup a rassemblé 32% des voix. Elle devance Olivier Damien (Rassemblement National) et Céline Vinauger (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui reçoivent dans l'ordre 24% et 19% des voix.

Législatives 2022 à Chauffailles : les enjeux

Comme partout en France, les citoyens de Chauffailles (71) seront invités à contribuer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel candidat soutiendront-ils ? Les habitants de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? Pendant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 30% des votes au premier tour à Chauffailles, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail de location à l'Elysée et l'ancien troisième homme lors de la dernière présidentielle avaient obtenu 27% et 16% des voix. Et pour finir retournement de situation : Emmanuel Macron était finalement arrivé en tête du second tour avec 53% des suffrages face à Marine Le Pen (47%).