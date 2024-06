Résultat des législatives à Chavanod : l'élection 2024 en direct

12:05 - C'est l'heure de voter à Chavanod : l'abstention au cœur des préoccupations À Chavanod, quelle participation aux précédentes élections législatives ?

L'un des facteurs décisifs du scrutin législatif 2024 sera immanquablement le taux d'abstention à Chavanod (74650). Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 48,75% au premier tour et seulement 54,29% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Chavanod pour les législatives ? Pour mémoire, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, presque un record pour des législatives. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 19,38% au niveau de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 17,56% au premier tour.