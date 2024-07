Résultat des législatives 2024 à Lovagny (74330) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - À Lovagny, que vont choisir les supporters du Front populaire ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces élections législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient choisi le Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, ce sont un peu plus de 28% des votes qu'a obtenus l'ensemble à l'échelle du pays, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 20,88% des voix à Lovagny. Un chiffre en baisse en comparaison des 22,36% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - L'extrême droite a fortement avancé à Lovagny en 2 ans L'écart entre les scores du RN aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été pris par le RN dans la localité entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Assez pour anticiper une implantation durable du parti dans la commune, et ce quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Le résultat des macronistes synonyme de sauvetage ce soir Regarder dans le rétro pour décortiquer le scrutin législatif de 2022 semble aussi une évidence au moment où nous écrivons. Les législatives à l'époque à Lovagny bénéficieront aussi, au premier tour, aux candidats LREM qui s'élèveront à 41,25% des voix dans la commune, déjà partie intégrante de la 1ère circonscription de la Haute-Savoie. Lovagny se tournera d'ailleurs encore vers Véronique Riotton au second tour, finalement à la première place localement avec 67,39%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 32,61%.

20:05 - Véronique Riotton (Ensemble ! - Majorité présidentielle) en pôle position lors de la législative à Lovagny Véronique Riotton (Majorité présidentielle) a accumulé 39,62% des voix à Lovagny dimanche 30 juin 2024, au soir du 1er tour de la législative. En deuxième place, Guillaume Roit-Levêque (Rassemblement National) recueillait 30,44%. De son côté, Anne-Valérie Duval (Front populaire) glanait 20,88% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Véronique Riotton accumulant cette fois 35,64%, devant Guillaume Roit-Levêque avec 31,09% et Anne-Valérie Duval avec 22,82%.

19:21 - Participation à Lovagny : un sursaut par rapport au scrutin européen Comment votent traditionnellement les habitants de cette commune ? À Lovagny, le pourcentage d'abstention au premier round des législatives 2024 était de 20,72%, moins élevé de 16 points que celui des dernières européennes. Lors du scrutin européen de début juin, parmi les 1 035 personnes en âge de voter à Lovagny, 36,33% étaient en effet restées chez elles. L'abstention était de 39,65% lors des élections européennes de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 26% à 12 h et 59% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation sont attendus à Lovagny Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet, lors du second tour des législatives à Lovagny ? Dans la localité, le pourcentage d'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 était de 20,72%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 41,42% au premier tour et 46,21% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Lovagny ? En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 16,58% des inscrits sur les listes électorales de la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 11,3% au premier tour.

17:29 - Lovagny : démographie, élections et stratégies politiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la 2e manche des législatives à Lovagny comme partout. Avec ses 25,0% de cadres supérieurs pour 1 272 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 84 entreprises démontrent une économie prospère. Dans la localité, 34% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 19,67% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, dont 25,0% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 43,75% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 679,04 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Lovagny, les problématiques locales, tels que le chômage, l'instruction et l'intégration, rejoignent celles de l'Hexagone.