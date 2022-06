Résultat de la législative à Chaville : en direct

12/06/22 17:18

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Chaville sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:18 - À Chaville, des sondages tout aussi parlants ? Les dynamiques nationales des dernières heures auront sans doute une résonnance sur les législatives à Chaville ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La majorité présidentielle a chuté à un cheveu de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% dans le sondage Ipsos publié cette semaine). Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. Or Emmanuel Macron avait obtenu 38,81% des voix à Chaville, lors de la dernière présidentielle contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du FN était grimpée à 7,89% des suffrages contre 23,15% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 21,82% (contre 21,95%). 14:30 - L'abstention reste l'un des enjeux majeurs de ces législatives 2022 à Chaville La participation constituera sans nul doute l'une des clés du scrutin législatif à Chaville. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 79,15% des personnes habilitées à voter dans la ville s'étaient rendues aux urnes, contre une participation de 82,06% au premier tour, c'est-à-dire 11 198 personnes. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses retombées sur l'économie mondiale sont par exemple en mesure de modifier la stratégie de vote des citoyens de Chaville (92370). 11:30 - À Chaville, le score de l'abstention lors des élections législatives sera un élément essentiel Comment ont voté d'habitude les habitants de cette ville lors des derniers scrutins ? Pendant les précédentes élections législatives, sur les 13 523 inscrits sur les listes électorales à Chaville, 60,18% avaient pris part au scrutin au premier tour, à comparer avec une participation de 51,08% pour le deuxième round. Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Chaville bénéficie d'une exception pour voter jusqu'à 20 heures Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où nous suivrons les jalons de ce 1er round des législatives à Chaville, jusqu'à ce que le résultat soit révélé. On compte 10 candidats dans la circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs ont jusqu'à 20 heures pour aller glisser leur bulletin dans l'urne ce dimanche de premier tour dans les 15 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Chaville

Les élections législatives 2022 auront lieu à Chaville comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription des Hauts-de-Seine

Tête de liste Liste Frédéric Schneider Divers Annie Larroque Comoy Nouvelle union populaire écologique et sociale Laurence Labbé Ecologistes Chantal Taranne Reconquête ! Olivier Mario Michel Pittoni Droite souverainiste Prisca Thevenot Ensemble ! (Majorité présidentielle) Philippe Henique Divers extrême gauche Cécile Richez Les Républicains Sarena Habib Rassemblement National Miron Cusa Ecologistes

Législatives 2022 à Chaville : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 38.81% des votes au premier tour à Chaville, devant Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse. Le fondateur de La France Insoumise et Valérie Pécresse avaient obtenu 21.82% et 8.83% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Chaville avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui confiant 80.90% des suffrages, abandonnant par conséquent 19.10% des votes à Marine Le Pen. Le président récemment réélu sera-t-il en mesure d'avoir une majorité des députés de l'hémicycle au vu des votes qu'il a obtenus dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? Comme partout dans l'Hexagone, les 21 012 électeurs de Chaville (92370) seront amenés à contribuer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.