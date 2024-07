Résultat des législatives 2024 à Ville-d'Avray : les premiers chiffres du 2e tour

Le taux de participation est l'un des facteurs cruciaux de ce scrutin législatif 2024. Dimanche dernier, l'abstention à Ville-d'Avray pour le premier tour des législatives 2024 s'est élevée à 20,96%. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 20,69% des personnes en âge de voter dans la commune avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 17,97% au premier tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 40,38% au premier tour. Au second tour, 44,7% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Le sentiment d'insécurité est par exemple en mesure de pousser les habitants de Ville-d'Avray à ne pas rester chez eux.

Le poids démographique et économique de Ville-d'Avray aux élections législatives

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Ville-d'Avray se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 47,13% de cadres pour 10 694 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 1 041 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 2 932 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 34% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 8,45% de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de santé. Ville-d'Avray accueille une communauté diversifiée, avec ses 995 résidents étrangers, soit 9,14% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 8,69%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 71 537 euros/an. À Ville-d'Avray, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France.