Résultat des législatives 2024 à Viroflay : les premiers chiffres du 2e tour

L'avenir de la France se dessine aussi à Viroflay

Quel impact auront les électeurs de Viroflay sur le résultat des législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 38% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 6,17%. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 52,89%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 11,41% et d'une population étrangère de 8,70% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 8,58% à Viroflay, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.