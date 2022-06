En direct

18:44 - Sur quel candidat vont converger les supporters de gauche à Chelles ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si l'élection n'avait eu lieu qu'à Chelles. On peut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,87% et 1,37% au premier tour de l'élection présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel de voix de 40,43% à Chelles pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Que peuvent enseigner les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Chelles ? Avec 35,19% des votes exprimés, au premier round à Chelles, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu la première position à la dernière élection. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 25,03%, surclassant Marine Le Pen à 17,12% et Éric Zemmour à 6,08%. Les tendances nationales des ultimes semaines viendront sans doute modifier cette donne et donc le résultat des législatives dans la commune au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un petit point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), avec un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%.

14:30 - À Chelles, le chiffre phare de ces législatives 2022 demeure l'abstention Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Chelles, qu'en sera-t-il de la participation ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 34,17% des personnes en âge de voter dans l'agglomération avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 27,8% au premier tour. La crainte d'un retour de la pandémie de coronavirus ainsi que ses retombées en matière économique et sanitaire sont notamment en mesure de bénéficier au pourcentage d'abstention à Chelles (77500).

11:30 - L'abstention peut-elle encore monter lors des élections législatives 2022 à Chelles ? Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Au fil des consultations politiques précédentes, les 55 441 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, lors des législatives, 64,24% des personnes en capacité de voter à Chelles avaient déserté les urnes au premier tour, contre une abstention de 58,03% pour le deuxième tour.