Résultat de la législative à Chennevières-sur-Marne : en direct

12/06/22 17:20

Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Chennevières-sur-Marne ? Le conflit russo-ukrainien est en mesure de détourner l'attention des électeurs de Chennevières-sur-Marne de leur devoir civique. Il y a 2 mois, lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 10 715 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 68,05% avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 74,36% au premier tour, soit 7 968 personnes. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

Les tendances nationales des dernières semaines auront probablement un écho à Chennevières-sur-Marne dimanche. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. La majorité a baissé à un trait de la Nupes dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. Or à Chennevières-sur-Marne, Emmanuel Macron finissait en première position de l'élection présidentielle 2022 avec 28,95% des voix au premier round, devant Jean-Luc Mélenchon à 28,58%. Arrivaient ensuite, avec 17,36%, Marine Le Pen et enfin, à 8,18%, Éric Zemmour.

Comme partout en France, les 18 257 votants de Chennevières-sur-Marne ( Val-de-Marne ) seront incités à contribuer aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Les électeurs de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 28,95% des suffrages au premier tour à Chennevières-sur-Marne, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien 3e homme de la dernière élection et la finaliste de la dernière présidentielle avaient obtenu 28,58% et 17,36% des votes. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Chennevières-sur-Marne avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui accordant 66,00% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 34,00% des voix.