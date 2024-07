Résultat des législatives 2024 à Ormesson-sur-Marne : les premiers chiffres du 2e tour

18:27 - À Ormesson-sur-Marne, les chiffres de l'abstention à l'occasion du second tour seront un élément déterminant

Le niveau d'abstention est indéniablement un facteur décisif du scrutin législatif. Le taux de participation à Ormesson-sur-Marne était de 69,96% pour le premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,53% au premier tour et 47,06% au second tour. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 78,0% des électeurs habilités dans la ville s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 72,95% au second tour, soit 4 966 personnes. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité seraient de nature à inciter les citoyens d'Ormesson-sur-Marne (94490) à s'intéresser plus fortement au scrutin.