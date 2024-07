Résultat des législatives 2024 à Sucy-en-Brie : les premiers chiffres du 2e tour

À Sucy-en-Brie, la participation constitue incontestablement l'une des clés de ces législatives 2024. Dans la ville, l'abstention pour le premier tour des législatives 2024 était de 28,54%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,4% au premier tour et 48,18% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 17 112 personnes en âge de voter au sein de la ville, 20,26% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 24,76% au deuxième tour.

17:29 - Élections législatives à Sucy-en-Brie : impact de la démographie et de l'économie locale

A mi-chemin des législatives, Sucy-en-Brie fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 27,04% de cadres supérieurs pour 27 622 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 2 037 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 14 614 foyers fiscaux. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (83,35%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les 3 090 résidents étrangers, représentant 11,43% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,6%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 3099,78 € par mois, jouissant d'une certaine prospérité. À Sucy-en-Brie, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'intégration, alimentent le débat démocratique.