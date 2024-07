Résultat des législatives 2024 au Plessis-Trévise : les premiers chiffres du 2e tour

La participation est à n'en pas douter l'une des clés des élections législatives 2024. L'abstention s'élevait à 32,42% au Plessis-Trévise lors du 1er tour des élections législatives 2024. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, 28,34% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 23,22% au premier tour. En comparaison, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,01% au premier tour et 53,05% au deuxième tour. Les populations des communes de grandes tailles se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives au Plessis-Trévise ?

17:29 - Dynamique électorale au Plessis-Trévise : une analyse socio-démographique

Au cœur de la campagne électorale législative, Le Plessis-Trévise se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 20 218 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 537 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 11 038 foyers fiscaux. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (83,5%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Avec 2 618 résidents étrangers, Le Plessis-Trévise est un exemple de pluriculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, près de 35,17% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 710,56 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Ainsi, au Plessis-Trévise, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.