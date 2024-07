Résultat des législatives 2024 à la Queue-en-Brie : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - La Queue-en-Brie : quand les données démographiques façonnent les urnes

La structure démographique et socio-économique de la Queue-en-Brie définit les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur les résultats des législatives. Avec un taux de chômage de 9,16% et une densité de population de 1299 habitants par km², les questions liées à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Un salaire moyen mensuel net de 2664,31 euros par mois montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 3 119 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 16,62% et d'une population étrangère de 12,56% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 7,76% à la Queue-en-Brie, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.