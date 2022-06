Résultat de la législative à Chiché : 2e tour en direct

19/06/22 18:45

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Chiché sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Chiché. En direct 18:45 - La 2e marche à Chiché pour le bloc des Insoumis La réserve de voix à gauche avant ces législatives à Chiché pouvait être évaluée à 20,97%. Un chiffre correspondant à l'addition des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Cet élément a certainement eu un impact sur le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon au premier tour dans la commune. Son candidat a obtenu 21,25% des suffrages le dimanche 12 juin dans le territoire. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes d'atteindre la deuxième marche. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle gagner à Chiché ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des spécificités des territoires, comme par exemple à Chiché. Dimanche 12 juin 2022 à l'occasion du premier tour des élections législatives, les habitants de Chiché ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a amassé 36,9% des voix. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National la suivent avec 21,25% et 19,44% des suffrages. 13:30 - À Chiché, l'un des enjeux majeurs de ces législatives reste la participation Au fil des scrutins précédents, les 1737 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Lors des dernières élections législatives, 51,32% des personnes aptes à voter à Chiché s'étaient rendues aux urnes au tour deux, autrement dit 640 votants s'étaient rendus dans les bureaux de vote. Le deuxième tour de scrutin de ce 19 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des élections législatives de 2017 ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur au second tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 h. 10:30 - C'est parti pour le 2e tour à Chiché ! Les isloirs fermeront à 18 heures C'est donc reparti pour ces législatives 2022 à Chiché, avec le deuxième volet en cours depuis ce matin. Il reste encore du temps pour faire son choix parmi les quelques candidats qui s'opposent pour devenir député. Les 1245 votants de Chiché ont jusqu'à 18 heures pour désigner un vainqueur. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour faire leur devoir.

Résultats des législatives 2022 à Chiché - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Chiché aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription des Deux-Sèvres

Tête de liste Liste Juliette Woillez Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Marie Fiévet Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Chiché - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Chiché

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription des Deux-Sèvres

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Chiché Jean-Marie Fiévet (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,27% 36,90% Juliette Woillez (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,37% 21,25% Olivier Guibert Rassemblement National 19,51% 19,44% Philippe Robin Les Républicains 15,58% 17,30% Gerard Faivre Reconquête ! 3,41% 1,98% Alexis Barbot Divers 3,33% 2,31% Maryse Vallée Divers extrême gauche 1,54% 0,82% Participation au scrutin Circonscription Chiché Taux de participation 48,01% 50,64% Taux d'abstention 51,99% 49,36% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,28% 3,30% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01% 1,26% Nombre de votants 40 752 636

Le résultat de l' élection législative 2022 à Chiché est tombé. À Chiché, les 1256 électeurs inscrits dans la 3ème circonscription des Deux-Sèvres ont choisi le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). A l'échelle de la localité, Jean-Marie Fiévet a obtenu 37% des voix. Juliette Woillez (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Olivier Guibert (Rassemblement National) le suivent avec 21% et 19% des votes. Ce résultat ne concerne présentement que le vote de Chiché. Les citoyens de 65 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative. La participation parmi les habitants habilités à voter au sein de la commune au niveau de la 3ème circonscription des Deux-Sèvres s'établit à 51%, ce qui représente 636 votants.

Législatives 2022 à Chiché : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Chiché (Deux-Sèvres) ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains. Le président nouvellement réélu sera-t-il capable d'avoir la majorité des députés de l'hémicycle au vu des votes qu'il a recueillis dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 37.06% des votes au premier tour à Chiché, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne parlementaire européenne et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 26.72% et 13.15% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Chiché gratifié de 60.00% des voix. Marine Le Pen avait récupéré 40.00% des suffrages.