Résultat des législatives 2024 à Thouars : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Analyse socio-économique de Thouars : perspectives électorales

Dans la commune de Thouars, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des législatives ? Dans la ville, 29% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 34,04% ont 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de santé. Un salaire moyen mensuel net de 1974,28 € par mois montre l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 4 446 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,69%) met en lumière des impératifs de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,78%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Thouars mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 37,95% des résidents sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.