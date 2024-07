Résultat des législatives 2024 à la Chapelle-Saint-Laurent (79430) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À la Chapelle-Saint-Laurent, qui vont retenir les électeurs de la gauche ? Avec plus de 28% des votes au niveau de l'Hexagone au terme du premier round des élections législatives la semaine dernière, le Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche il y a deux ans au même stade. Un score qui pourrait lui offrir l'opportunité de titiller le RN au second tour. Lors du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 15,71% des votes à la Chapelle-Saint-Laurent. Un chiffre stable en comparaison des 15,07% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En deux ans, le RN n'a pas progressé à la Chapelle-Saint-Laurent Le score obtenu par le Rassemblement national sera un point d'observation clé pour ces législatives 2024 au niveau local. Alors que les résultats nationaux ont montré près de 15 points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, La Chapelle-Saint-Laurent semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote sur place. Confirmation à venir ?

20:29 - Quel résultat final pour la majorité ce dimanche à la Chapelle-Saint-Laurent ? Cette hiérarchie établie au premier tour est logiquement à mettre en face de l'issue trouvée en 2022. Lors des dernières législatives à la Chapelle-Saint-Laurent, le RN avait en revanche dû se contenter de la seconde position sur le podium, 16,42% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 47,11% pour Jean-Marie Fiévet (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (68,59%). Jean-Marie Fiévet conservait donc son avance sur place.

20:05 - Jean-Marie Fiévet (Ensemble pour la République) en avance lors des législatives 2024 à la Chapelle-Saint-Laurent D'après les enquêtes des sondeurs dévoilées jusqu'à présent, l'alliance du RN et des ciottistes pourrait gagner moins de 250 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. Le camp de gauche pourrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. Les candidats fidèles à Emmanuel Macron sécuriseraient jusqu'à 120 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des caractéristiques locales. Avec 37,24% des bulletins de vote, Jean-Marie Fiévet (Majorité présidentielle) a pris la pôle position à la Chapelle-Saint-Laurent, le 30 juin pour le premier round de l'élection législative. Un premier résultat qui lui a permis d'arriver devant Philippe Robin (Union de l'extrême droite) et Juliette Woillez (Front populaire) avec 32,76% et 15,71% des votants. La 3ème circonscription des Deux-Sèvres n'a en revanche pris tout à fait le même chemin que la commune, puisque c'est Philippe Robin qui s'y taillait la part du lion, avec 35,27% devant Jean-Marie Fiévet avec 31,12% et Juliette Woillez avec 18,94%.

19:21 - Etude comparative de la participation à la Chapelle-Saint-Laurent lors des derniers scrutins L'observation des résultats des élections précédentes est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Le 30 juin dernier, 68,81% des électeurs de la Chapelle-Saint-Laurent ont voté lors du premier round des élections législatives 2024, un chiffre supérieur de 20 points à celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, durant le précédent scrutin européen, le pourcentage de participation représentait effectivement 48,85% des électeurs de la Chapelle-Saint-Laurent. Le taux de participation était de 50,54% il y a 5 ans. Pour comparer, au niveau de la France, le taux de participation aux européennes 2024 s'élevait à 51,49% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - La participation reste l'une des données les plus attendues de ces législatives 2024 à la Chapelle-Saint-Laurent L'un des critères cruciaux de ces élections législatives 2024 est incontestablement le taux de participation. Dans la ville, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 a atteint 31,19%. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 représentait 47,93% au premier tour. Au second tour, 53,03% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à la Chapelle-Saint-Laurent ? Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 21,69% dans la ville. L'abstention était de 20% au premier tour. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité pourraient en effet inciter les citoyens de la Chapelle-Saint-Laurent (79430) à ne pas rester chez eux.

17:29 - Élections législatives à la Chapelle-Saint-Laurent : un éclairage démographique Quel portrait faire de la Chapelle-Saint-Laurent, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 2 071 habitants répartis dans 935 logements, cette commune présente une densité de 68 habitants par km². Avec 110 entreprises, La Chapelle-Saint-Laurent offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (82,78%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 38,7% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 7,35%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 24 773 € par an, témoignant d'une certaine prospérité. À la Chapelle-Saint-Laurent, les préoccupations locales rejoignent celles de la France.