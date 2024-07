Résultat des législatives 2024 à Mauléon : les premiers chiffres du 2e tour

Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette agglomération lors des scrutins électoraux passés ? Dimanche dernier, la participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Mauléon a atteint 73,2%, surpassant celle des dernières élections européennes. A l'occasion du dernier scrutin européen, 53,83% des personnes habilitées à voter à Mauléon avaient effectivement participé à l'élection. Le taux de participation était de 54,25% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle s'élevait à 19,8% à midi et 45,3% à 17 h, c’était un peu mieux qu’en 2019.

L'un des critères déterminants de ces législatives 2024 est incontestablement le niveau d'abstention. Dans la ville, le pourcentage de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 73,2%. Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 81,75% des votants de la ville. La participation était de 80,43% au second tour, c'est-à-dire 4 624 personnes. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 48,75% au premier tour. Au second tour, 46,62% des votants ont exercé leur droit de vote.

17:29 - Mauléon et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux

En pleine campagne électorale législative, Mauléon se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 8 597 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 397 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 446 foyers fiscaux. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (84,46%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 161 personnes favorise une richesse culturelle appréciable. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,6%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 039 euros/an. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Mauléon participe à l'histoire de la France.