Résultat des législatives à Chiché - Election 2022 (79350) [PUBLIE]

12/06/22 21:17

Résultat des législatives 2022 à Chiché

Le résultat des élections législatives 2022 à Chiché est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Deux-Sèvres

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription des Deux-Sèvres

Le résultat de l' élection législative 2022 à Chiché est tombé. C'est le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a amassé le plus de suffrages auprès des 1256 habitants de Chiché votant dans la 3ème circonscription des Deux-Sèvres. La participation parmi les citoyens habilités à se rendre aux bureaux de vote dans la commune à l'échelle de cette circonscription s'établit à 51% (620 non-votants). Toutefois, le résultat de la législative dans la 3ème circonscription des Deux-Sèvres peut toujours basculer si les électeurs des 65 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de Chiché. Au niveau de la ville, Jean-Marie Fiévet a amassé 37% des suffrages. Il devance Juliette Woillez (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Olivier Guibert (Rassemblement National) qui ramassent dans l'ordre 21% et 19% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Chiché Jean-Marie Fiévet Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,27% 36,90% Juliette Woillez Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,36% 21,25% Olivier Guibert Rassemblement National 19,51% 19,44% Philippe Robin Les Républicains 15,55% 17,30% Gerard Faivre Reconquête ! 3,43% 1,98% Alexis Barbot Divers 3,34% 2,31% Maryse Vallée Divers extrême gauche 1,54% 0,82% Participation au scrutin Circonscription Chiché Taux de participation 48,01% 50,64% Taux d'abstention 51,99% 49,36% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,28% 3,30% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,02% 1,26% Nombre de votants 40 752 636

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Chiché sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:06 - Pour la gauche, les 13,15% de Jean-Luc Mélenchon à Chiché regardés de près Un des paramètres clés de ces élections législatives, en France comme à Chiché, reste le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. L'Insoumis avait cumulé 13,15% des suffrages le dimanche 10 avril dans la ville. Il ne faut pas oublier non plus les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,34% et 2,71% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer glaner 19,2% à Chiché pour ce premier tour. 16:30 - À Chiché, des sondages tout aussi pertinents ? Les indicateurs nationaux des ultimes semaines auront sans doute une résonnance à Chiché dimanche. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés est remontée tout près de la majorité dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%. Or le président sortant avait obtenu 37,06% des voix à Chiché, pour la présidentielle en avril contre 27,85% en France. Marine Le Pen se hissait à 26,72% des votes contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 13,15% (contre à un peu moins de 22%). 14:30 - L'abstention demeure le chiffre phare de ces législatives à Chiché Le niveau d'abstention constituera à n'en pas douter l'un des facteurs essentiels des législatives à Chiché. La guerre aux portes de l'Europe serait par exemple susceptible de faire baisser la participation à Chiché. Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 79,92% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une participation de 79,68% au premier tour, ce qui représentait 992 personnes. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Au moment des résultats des élections législatives, quels seront les taux de participation à Chiché ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012. Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette localité, il est nécessaire d'analyser les résultats des consultations démocratiques précédentes. Pendant les précédentes élections législatives, 1 247 électeurs de Chiché avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 56,54%), contre un taux de participation de 51,32% au deuxième tour. 09:30 - Les données clés des élections législatives à Chiché Les paramètres de ces législatives à Chiché sont simples : la cité n'est couverte que par une seule circonscription où s'opposent 7 candidats. Un chiffre moins élevé que celui du reste du pays. Les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour pénétrer dans l'isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour contracter l'abstention.

Législatives 2022 à Chiché : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Chiché (Deux-Sèvres) ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains. Le président nouvellement réélu sera-t-il capable d'avoir la majorité des députés de l'hémicycle au vu des votes qu'il a recueillis dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 37.06% des votes au premier tour à Chiché, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne parlementaire européenne et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 26.72% et 13.15% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Chiché gratifié de 60.00% des voix. Marine Le Pen avait récupéré 40.00% des suffrages.