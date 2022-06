Résultat de la législative à Chilly-Mazarin : en direct

12/06/22 17:19

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Chilly-Mazarin, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre russo-ukrainienne pourrait entre autres avoir des conséquences sur les décisions que prendront les citoyens de Chilly-Mazarin (91380). En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 29,89% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 24,3% au premier tour. Pour rappel, au niveau de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.

Les dynamiques nationales des dernières heures se répéteront sans doute sur le résultat des législatives à Chilly-Mazarin. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. La majorité a vu son résultat chuter à un trait de la Nupes dans les sondages ce vendredi soir. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Avec 28,08% des votes, au premier round à Chilly-Mazarin cette fois, Jean-Luc Mélenchon avait glané la première position à la dernière élection. Emmanuel Macron terminait en deuxième position à 27,87%, au-dessus de Marine Le Pen à 19,74% et Éric Zemmour à 7,46%. Pourtant, à l'échelle du pays, on retrouvait le président-candidat à près de 28%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à près de 22%.

Quel candidat ou candidate classeront en première position des résultats des législatives en 2022 les électeurs domiciliés à Chilly-Mazarin à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? La “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” créée par les partis de gauche obtiendra-t-elle la majorité des votes des citoyens de cette commune comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Lors de la présidentielle 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 28.1% des suffrages au premier tour à Chilly-Mazarin. Le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 27.9% et 19.7% des suffrages. Les résultats nationaux avaient toutefois forcé les citoyens de Chilly-Mazarin à changer de favori pour le deuxième tour. Emmanuel Macron était en définitive arrivé en tête du second tour en captant 63.5% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 36.5% des voix.