Résultat des législatives 2024 à Longjumeau : les premiers chiffres du 2e tour

Le niveau d'abstention est sans aucun doute un critère crucial du scrutin législatif. Dans la ville, le pourcentage d'abstention lors du 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 36,74%. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 représentait 55,53% au premier tour et 57,43% au second tour. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 27,15% dans la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 32,45% au second tour. Les jeunes générations affichent la plupart du temps un désintérêt pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives à Longjumeau ?

17:29 - Les données démographiques de Longjumeau révèlent les tendances électorales

Dans la ville de Longjumeau, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections législatives. Dans la ville, 39% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 6,46% sont des personnes âgées. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (72,8%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 5 592 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 19,10% et d'une population étrangère de 15,90% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Longjumeau mettent en relief une diversité de qualifications, avec 27,53% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.