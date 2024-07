Résultat des législatives 2024 à Igny : les premiers chiffres du 2e tour

L'une des clés du scrutin législatif 2024 est incontestablement l'ampleur de l'abstention. Le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Igny s'élevait à 73,47%. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,11% au premier tour et 54,28% au deuxième tour. Au second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 75,11% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux de participation de 79,48% au premier tour, soit 6 159 personnes. La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des familles serait par exemple en mesure de ramener les habitants d'Igny dans les isoloirs.

17:29 - Démographie et politique à Igny, un lien étroit

Dans la ville d'Igny, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans l'agglomération, avec près de 36% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,36%. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 41,86%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 9,87% et d'une population étrangère de 6,76% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,14% à Igny, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux directives relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.