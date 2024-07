Résultat des législatives 2024 à Palaiseau : les premiers chiffres du 2e tour

Au cours des précédents rendez-vous électoraux, les 35 195 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. En comparaison avec les élections européennes du 9 juin, la participation au premier round des élections législatives 2024 à Palaiseau s'est accrue de 14 points, atteignant 71,15%. Lors du précédent scrutin européen, sur les 22 315 inscrits sur les listes électorales à Palaiseau, 57,56% avaient en effet pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 55,73% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,8% le midi et 45,3% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

À Palaiseau, la participation est à n'en pas douter l'une des clés des élections législatives. Dans l'agglomération, dimanche, 28,85% des électeurs se sont abstenus au 1er tour des législatives 2024. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 26,06% des personnes en capacité de voter dans l'agglomération avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 21,69% au premier tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,2% au premier tour. Au second tour, 45,03% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Palaiseau aujourd'hui ? La question des retraites et l'insécurité sont notamment en mesure de pousser les citoyens de Palaiseau (91120) à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Palaiseau

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Palaiseau foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 39,99% de cadres pour 34 893 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. Avec 2 675 entreprises, Palaiseau est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (31,09%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Avec 4 472 résidents étrangers, Palaiseau est un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,98%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 35 145 euros par an. À Palaiseau, où les moins de 30 ans représentent 43% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.