Résultat de la législative à Cissac-Médoc : 2e tour en direct

19/06/22 18:44

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Cissac-Médoc sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Cissac-Médoc. En direct 18:44 - La 2e marche à Cissac-Médoc pour la coalition LFI-PS-EELV Le bloc LFI-PS-EELV-PC pouvait espérer glaner 24,19% à Cissac-Médoc avant ces légilsatives. Soit le total des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Ce paramètre a certainement joué sur le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés au premier tour dans la ville. Sa tête d'affiche a obtenu 24,46% des suffrages il y a une semaine sur le territoire. De quoi offrir tout de même la deuxième place à la Nupes. 15:30 - Vers un succès électoral pour la candidature Rassemblement National à Cissac-Médoc ? D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. De son côté, le RN de Marine Le Pen devrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les sondages à l'échelle de l'Hexagone ont souvent tendance à masquer des réalités complexes dans les territoires, comme par exemple à Cissac-Médoc. Le 12 juin dernier à l'occasion du 1er tour, les citoyens de Cissac-Médoc ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 42,84% des voix. En seconde position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 24,46% des voix. Enfin, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueille 16,64% des votes. 13:30 - Quel sera l'impact de la participation sur les résultats des législatives 2022 à Cissac-Médoc ? Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette localité, il est nécessaire d'étudier les résultats des scrutins antérieurs. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 62,0% des inscrits sur les listes électorales de Cissac-Médoc au premier tour. Le taux d'abstention était de 47,91% au second tour. Plus d'un votant sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au second tour cette année ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée au deuxième tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 35,33% à 17 heures. 10:30 - C'est reparti pour ces élections à Cissac-Médoc ! Les législatives 2022 se finissent à 18 heures Bienvenue dans ce live où vous pourrez vivre cette 2e étape des législatives 2022 à Cissac-Médoc, jusqu'à la mise en ligne des résultats. Sont alignés les finalistes qualifiés dimanche dernier et les électeurs auront de nouveau jusqu'à 18 heures pour aller glisser leur bulletin dans l'urne ce dimanche de deuxième tour dans l'unique bureau de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Cissac-Médoc - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Cissac-Médoc aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste Olivier Maneiro Nouvelle union populaire écologique et sociale Grégoire de Fournas Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Cissac-Médoc - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Cissac-Médoc

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cissac-Médoc Grégoire de Fournas (Ballotage) Rassemblement National 28,55% 42,84% Olivier Maneiro (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,92% 24,46% Karine Nouette Gaulain Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,47% 16,64% Viviane Chaine-Ribeiro Les Républicains 4,26% 2,17% Stephane Sence Divers droite 4,23% 3,62% Roxane Maury Reconquête ! 3,86% 2,46% Benoît Simian Divers centre 3,68% 3,04% Virginie Bastien Ecologistes 1,62% 2,17% Thierry Fagegaltier Divers extrême gauche 1,29% 1,30% Maryse Ghibaudo Droite souverainiste 1,11% 1,30% Vincent Opifex Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Cissac-Médoc Taux de participation 49,56% 48,53% Taux d'abstention 50,44% 51,47% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85% 1,97% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75% 0,98% Nombre de votants 59 956 712

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Cissac-Médoc. C'est le candidat Rassemblement National qui a récolté le plus de votes de la part des habitants de Cissac-Médoc votant dans la 5ème circonscription de la Gironde. L'abstention atteint 51% des citoyens autorisés à voter dans la commune pour cette circonscription électorale, ce qui représente 755 non-votants. Néanmoins, le résultat de l'élection législative dans la 5ème circonscription de la Gironde peut encore évoluer si les électeurs des 54 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux de Cissac-Médoc. Au niveau de la localité, Grégoire de Fournas a réuni 43% des votes. Il ressort devant Olivier Maneiro (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Karine Nouette Gaulain (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui décrochent respectivement 24% et 17% des votes.

Législatives 2022 à Cissac-Médoc : les enjeux

Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 39% des suffrages au premier tour à Cissac-Médoc. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 19% et 19% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Cissac-Médoc avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui accordant 63% des suffrages. Emmanuel Macron avait obtenu 37% des suffrages. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de s'approprier un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? Quel sera le résultat des législatives à Cissac-Médoc (33250) à la mi-juin ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains.