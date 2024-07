Résultat des législatives 2024 à Cussac-Fort-Médoc (33460) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Un résultat aux législatives entre 19% et 28,64% à Cussac-Fort-Médoc pour le Nouveau Front populaire ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester fidèle au nouvel accord trouvé par la France insoumise, le Parti socialiste, les Ecologistes et le Parti communiste lors de ce second tour des élections ou se transférer vers une autre candidature ? L'attelage a réuni plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Cussac-Fort-Médoc, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 28,64% des votes dans la commune. Un score qui s'est envolé de 11 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a fait mieux ou moins bien son score de 2022 lors du second tour, soit 36,08% à l'époque.

20:58 - Les législatives à Cussac-Fort-Médoc peuvent-elles vraiment échapper au RN ? Au niveau local, le résultat du Rassemblement national lors des élections législatives sera très scruté. L'étiquette Rassemblement national devrait se trouver pas loin de la victoire à Cussac-Fort-Médoc lors du second tour de ces législatives si la dynamique démarrée lors des derniers scrutins (européennes et premier tour de ces législatives) se répercute localement, moyennant un report de voix favorable. Le RN est même crédité de 210 à 250 sièges dans l'Hexagone, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. Une dynamique qui s'appliquera dans la commune avec une élu ce dimanche 7 juillet ? La projection est assez risquée, mais logique compte tenu de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 13 points ici, en deux ans seulement, entre les législatives de 2022 et de 2024 au premier tour.

20:29 - Des élections législatives favorables pour le Rassemblement national il y a deux ans Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera en conséquence le grand sujet au niveau local pour le second tour de ces élections législatives 2024. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le RN va-t-il encore obtenir une victoire finale à Cussac-Fort-Médoc ? Le RN tirait également son épingle du jeu à Cussac-Fort-Médoc au cours des élections des députés il y a deux ans. C'est en effet Grégoire de Fournas qui se classait en pôle position au premier tour avec 40,46% dans la commune. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 63,92%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 36,08%.

20:05 - Des législatives positives pour le RN à ce stade Selon les projections des sondeurs diffusées entre les deux tours, l'alliance du RN et des ciottistes serait en mesure de s'arroger moins de 250 députés au terme du second tour des législatives. L'alliance des partis de gauche devrait accaparer jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble pour la République pourraient préserver une centaine de députés. Il faut bien entendu prendre en compte les particularités locales. Grégoire de Fournas (Rassemblement National) a rassemblé 53,91% des votes à Cussac-Fort-Médoc le 30 juin dernier, lors du premier round de l'élection législative. Pascale Got (Nouveau Front populaire) et Stéphane Sence (Ensemble !) suivaient en recueillant, dans l'ordre, 28,64% et 13,08% des électeurs dans la ville. Grégoire de Fournas était aussi en tête dans la 5ème circonscription de la Gironde dans son ensemble, avec cette fois 42,32%, devant Pascale Got avec 31,79% et Stéphane Sence avec 18,59%.

19:21 - Analyse comparative de la participation à Cussac-Fort-Médoc lors des derniers scrutins Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il est également indispensable d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Dimanche dernier, la participation au premier tour des élections législatives 2024 à Cussac-Fort-Médoc a atteint 68,33%, surpassant de 14 points celle des dernières européennes. Pendant le scrutin européen de début juin, 1 533 électeurs de Cussac-Fort-Médoc (33) avaient effectivement pris part au scrutin (soit 54,92%). La participation était de 56,52% lors des élections européennes de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,9% à midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - 68,33% de participation lors du premier tour des législatives 2024 à Cussac-Fort-Médoc Le niveau de participation constitue indéniablement un critère fort du scrutin législatif 2024. Le taux d'abstention à Cussac-Fort-Médoc pour le premier tour des législatives 2024 s'élevait à 31,67%. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, sur les 1 492 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 22,86% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 20,11% au premier tour. En comparaison, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 54,44% au premier tour. Au deuxième tour, 57,38% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Cussac-Fort-Médoc ?

17:29 - Dynamique électorale à Cussac-Fort-Médoc : une analyse socio-démographique Dans les rues de Cussac-Fort-Médoc, le scrutin est en cours. Avec ses 2 372 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Avec 104 entreprises, Cussac-Fort-Médoc se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (13,11%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 24,47% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2099,69 euros par mois, la commune est à la recherche d'une économie stable malgré les défis. À Cussac-Fort-Médoc, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.