Résultat des législatives 2024 à Parempuyre : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Parempuyre : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

A la mi-journée des élections législatives, Parempuyre regorge de diversité et d'activités. Avec ses 10 142 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 627 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 056 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 18,29% des résidents sont des enfants, et 22,56% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les 363 résidents étrangers contribuent à cette variété culturelle. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 42,53% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 608,87 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Pour conclure, Parempuyre incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.