Résultat des législatives 2024 à Moulis-en-Médoc (33480) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - Un résultat aux législatives entre 23% et 35,53% à Moulis-en-Médoc pour le Front populaire ? Une autre incertitude de ces élections sera celle du vote de gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire pour ces législatives. Le bloc a obtenu plus de 28% des suffrages au niveau de la France dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des législatives dimanche dernier, à Moulis-en-Médoc, le binôme Front populaire a pour sa part glané 35,53% des votes dans la localité. Un score qui a décollé en comparaison des 27,5% de la Nupes au premier tour en 2022. Reste désormais à savoir si la gauche atteindra son résultat de 2022 lors du second tour, soit 49,12% à l'époque.

20:58 - Victoire assurée RN à Moulis-en-Médoc avant les législatives 2024 Le score obtenu par le Rassemblement national sera un enjeu clé à l'échelle locale pour cette législative. Quand on analyse la progression du Rassemblement national qui émerge des dernières élections au niveau national, soit près de 15 points de plus pour le parti entre les deux élections, le score du RN a toutes les chances de le placer en tête à Moulis-en-Médoc. Un calcul qui concorde avec les électeurs également grappillés par le parti dans la ville en 2 ans et qui correspond en effet à 12 points de parts de voix.

20:29 - Des législatives favorables pour le Rassemblement national la dernière fois Au niveau local comme au niveau national, le résultat de Jordan Bardella aux législatives 2024 sera ainsi très instructif. Le parti frontiste va-t-il encore gagner à Moulis-en-Médoc, comme lors des législatives 2022 ? Les législatives avaient déjà donné lieu à un bon résultat pour le RN à l'époque à Moulis-en-Médoc. On retrouvait en effet Grégoire de Fournas devant ses concurrents au premier tour, avec 32,11% dans la ville. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 50,88%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 49,12%.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant au second tour Le dimanche 30 juin, les habitants de Moulis-en-Médoc ont préféré Grégoire de Fournas (Rassemblement National), qui a raflé 44,93% des suffrages. Un premier pointage qui lui a permis de ressortir devant Pascale Got (Union de la gauche) et Stéphane Sence (Majorité présidentielle) avec respectivement 35,53% et 12,54% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Grégoire de Fournas rassemblant cette fois 42,32%, devant Pascale Got avec 31,79% et Stéphane Sence avec 18,59%.

19:21 - Au moment des résultats des législatives, quelle est la participation à Moulis-en-Médoc ? Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville, il faut également étudier les résultats des précédents scrutins électoraux. Comme noté dans le précédent post, la participation lors du 1er round des législatives à Moulis-en-Médoc a été de 69,63%, plus importante de 15 points que celle des dernières européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, 54,44% des électeurs de Moulis-en-Médoc avaient en effet pris part au scrutin. Le taux de participation était de 54,32% il y a cinq ans. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,81% à 12 h et 45,26% à 17 heures, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - La grande inconnue de ces législatives 2024 à Moulis-en-Médoc demeure la participation Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors des élections législatives à Moulis-en-Médoc ? Le pourcentage de votants à Moulis-en-Médoc pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 69,63%, dimanche dernier. Il y a deux ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 76,47% des électeurs inscrits dans la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 79,2% au premier tour, soit 1 104 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,14% au premier tour et 47,94% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Moulis-en-Médoc ? La flambée des prix des matières premières qui pèse sur les finances des ménages cumulée avec les inquiétudes dues au conflit militaire israélo-palestinien, pourraient en effet ramener les citoyens de Moulis-en-Médoc dans les isoloirs.

17:29 - Moulis-en-Médoc : quand les données démographiques façonnent les urnes Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Moulis-en-Médoc mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'impacter le résultat des législatives. Dans la ville, 20,18% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 3,7% de plus de 75 ans. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (82,06%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 652 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (4,24%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,87%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Moulis-en-Médoc mettent en relief une diversité de qualifications, avec 28,58% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.