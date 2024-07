Résultat des législatives 2024 à Saint-Vivien-de-Médoc (33590) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Un potentiel de 36,35% pour la gauche ce dimanche L'électorat de gauche va-t-il rester conforme au Nouveau Front populaire lors du second tour des élections de 2024 ou se tourner vers une autre candidature ? L'ensemble a rassemblé 28,06% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 26,69% des suffrages à Saint-Vivien-de-Médoc. Un score qui a bondi par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (8 points de plus). Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a réussi à faire mieux ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 36,35% à l'époque.

20:58 - Qui pourra vaincre le Rassemblement national à Saint-Vivien-de-Médoc ? Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Le Rassemblement national devrait se situer près de la victoire à Saint-Vivien-de-Médoc lors du second tour de ces législatives si la situation établie lors des derniers scrutins (européennes et premier tour de ces législatives) se confirme localement, avec en outre un report de voix favorable. Le parti lepéniste est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit 150 de plus environ qu'en 2022. Un surplus qui s'appliquera dans la localité avec une élu ce dimanche 7 juillet ? L'extrapolation est expéditive, mais logique compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. Rien qu'entre les législatives en 2022 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 13 points dans la commune.

20:29 - Le Rassemblement national en pôle position aux dernières législatives à Saint-Vivien-de-Médoc Le nombre de votes en faveur du RN sera ainsi très commenté pour le second tour de cette élection législative 2024, au niveau local, comme dans le reste du pays. Le Rassemblement national va-t-il de nouveau gagner à Saint-Vivien-de-Médoc, comme en 2022 ? Le Rassemblement national parvenait également en première position à Saint-Vivien-de-Médoc au début des élections législatives à l'époque. Dans la commune, c'est Grégoire de Fournas qui s'imposait au premier tour avec 39,35%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 63,65%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 36,35%.

20:05 - Des législatives favorables pour le Rassemblement national jusqu'ici Avec 52,62% des voix, Grégoire de Fournas (Rassemblement National) a pris la pôle position à Saint-Vivien-de-Médoc, dimanche 30 juin dernier pour le premier tour de la législative. En deuxième position, Pascale Got (Union de la gauche) obtenait 26,69%. Ensuite, Stéphane Sence (Ensemble pour la République) captait 15,92% des votants. La première place était la même à l'échelle de la 5ème circonscription de la Gironde, Grégoire de Fournas rassemblant cette fois 42,32%, devant Pascale Got avec 31,79% et Stéphane Sence avec 18,59%.

19:21 - Le défi de la participation scruté à la loupe à Saint-Vivien-de-Médoc Au fil des dernières consultations politiques, les 1 821 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. En comparaison avec les élections européennes de 2024, la participation au premier tour des législatives 2024 à Saint-Vivien-de-Médoc s'est intensifiée de 10 points, s'élevant à 69,96%. Durant le scrutin européen de début juin, 1 562 électeurs de Saint-Vivien-de-Médoc (33) s'étaient rendus aux urnes (soit 59,22%). La participation était de 60,01% en 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,9% le midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - À Saint-Vivien-de-Médoc, la participation était de 69,96% lors de la première étape des élections législatives 2024 L'une des clés de ces élections législatives est incontestablement la participation. Le pourcentage de participation à Saint-Vivien-de-Médoc pour le 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 69,96%, dimanche dernier. Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 523 personnes en âge de voter au sein de la commune, 78,73% étaient allées voter, contre un taux de participation de 76,22% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 160 personnes. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,76% au premier tour et 54,66% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Saint-Vivien-de-Médoc ? Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent souvent moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives à Saint-Vivien-de-Médoc ?

17:29 - Saint-Vivien-de-Médoc : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment les habitants de Saint-Vivien-de-Médoc peuvent-ils influencer les résultats des élections législatives ? Le taux de chômage à 17,13% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants quant aux politiques sur l'emploi. Avec 35,29% de population active et une densité de population de 59 habitants/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (37,61%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 834 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,35%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (14,19%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 23,64%, comme à Saint-Vivien-de-Médoc, indique un tourisme important dans la région. Les mesures de régulation des résidences secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.