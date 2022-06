Résultat des législatives à Cissac-Médoc - Election 2022 (33250) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Cissac-Médoc est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Gironde

Le résultat de l'élection législative 2022 à Cissac-Médoc est tombé. Ce résultat ne concerne pour l'heure que le vote de Cissac-Médoc. Les citoyens de 54 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale. Le niveau de la participation s'élève à 49% des habitants enregistrés sur les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de la 5ème circonscription de la Gironde. Grégoire de Fournas a raflé 43% des voix à l'échelle de la commune. Il arrive devant Olivier Maneiro (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Karine Nouette Gaulain (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui captent dans l'ordre 24% et 17% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cissac-Médoc Grégoire de Fournas Rassemblement National 28,55% 42,84% Olivier Maneiro Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,92% 24,46% Karine Nouette Gaulain Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,47% 16,64% Viviane Chaine-Ribeiro Les Républicains 4,26% 2,17% Stephane Sence Divers droite 4,23% 3,62% Roxane Maury Reconquête ! 3,86% 2,46% Benoît Simian Divers centre 3,68% 3,04% Virginie Bastien Ecologistes 1,62% 2,17% Thierry Fagegaltier Divers extrême gauche 1,29% 1,30% Maryse Ghibaudo Droite souverainiste 1,11% 1,30% Vincent Opifex Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Cissac-Médoc Taux de participation 49,56% 48,53% Taux d'abstention 50,44% 51,47% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85% 1,97% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75% 0,98% Nombre de votants 59 956 712

Législatives 2022 à Cissac-Médoc : les enjeux

Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 39% des suffrages au premier tour à Cissac-Médoc. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 19% et 19% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Cissac-Médoc avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui accordant 63% des suffrages. Emmanuel Macron avait obtenu 37% des suffrages. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de s'approprier un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? Quel sera le résultat des législatives à Cissac-Médoc (33250) à la mi-juin ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains.