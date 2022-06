Résultat des législatives à Cléguer - Election 2022 (56620) [PUBLIE]

12/06/22 21:20

Résultat des législatives 2022 à Cléguer

Le résultat des élections législatives 2022 à Cléguer est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Morbihan

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Morbihan

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l' élection législative 2022 à Cléguer. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrive en première place chez les citoyens inscrits dans la 6ème circonscription du Morbihan et résidant à Cléguer. Ces données ne représentent toutefois pas la réalité des suffrages au niveau de la 6ème circonscription du Morbihan, 44 autres communes participant également au résultat de l'élection législative dans cette circonscription. Le niveau de la participation représente 53% des habitants autorisés à se rendre aux urnes au sein de la commune pour la 6ème circonscription du Morbihan. Jean-Michel Jacques a rassemblé 36% des votes. Aurélie Le Goff (Rassemblement National) et Jean-Michel Baudry (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec respectivement 25% et 24% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cléguer Jean-Michel Jacques Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,79% 36,19% Jean-Michel Baudry Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,08% 23,76% Aurélie Le Goff Rassemblement National 21,60% 24,93% Tiphaine Siret Régionaliste 4,19% 2,62% Guillaume Kiefer Les Républicains 3,65% 3,63% Anne Bernard Reconquête ! 2,65% 1,82% Valère Charlery Droite souverainiste 1,65% 1,67% Kahina Naït-Kaci Union des Démocrates et des Indépendants 1,60% 1,45% Kelig Lagree Divers extrême gauche 1,44% 1,02% Matilda Parrat Ecologistes 1,23% 1,09% Christelle Rosconval Régionaliste 1,12% 1,82% Olivier Huguet Divers droite 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Cléguer Taux de participation 51,85% 53,36% Taux d'abstention 48,15% 46,64% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90% 2,61% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80% 0,49% Nombre de votants 48 602 1 420

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Cléguer sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:31 - Quel résultat à Cléguer pour la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon ? Une des questions cruciales de ces élections législatives 2022, en France comme à Cléguer, sera le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Le député de Marseille avait enregistré 16,51% des suffrages il y a deux mois dans la localité. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,58% et 1,86% au 1er tour de la présidentielle. Soit un potentiel de 21,95% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" dans la commune. 16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Cléguer ? Au précédent scrutin, à Cléguer, Emmanuel Macron terminait en tête au 1er tour de la présidentielle avec 31,73% des voix, devant Marine Le Pen à 27,34%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon avec 16,51% et Jean Lassalle avec 4,72%. Les indicateurs nationaux des dernières heures chambouleront sans doute ce tableau lors des législatives à Cléguer au 1er tour. Or la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans le même temps, le Rassemblement national n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - À Cléguer, le chiffre phare de ces élections législatives demeure l'abstention Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Cléguer, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La crainte d'une reprise de la pandémie de coronavirus est notamment capable de dépouiller les bureaux de vote de leurs citoyens à Cléguer (56620). Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 79,94% dans la localité, à comparer avec une participation de 80,84% au premier tour, ce qui représentait 2 144 personnes. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour. 11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Cléguer lors du premier tour des élections législatives ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des élections précédentes. Durant les législatives de 2017, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 52,12% au premier tour des votants de Cléguer. L'abstention était de 44,45% pour le deuxième tour. La publication des résultats des législatives 2022 est autant espérée que le pourcentage de participation qui est souvent très bas lors de ce type d'élection. Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - Les données clés des législatives 2022 à Cléguer Si jamais vous avez encore des doutes concernant les 12 candidats au premier tour dans la seule circonscription de Cléguer, pas de stress. Les bureaux de vote ne seront verrouillés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Législatives 2022 à Cléguer : les enjeux

Quelle sera l'issue des élections législatives à Cléguer (56620) ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022. Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 31.7% des voix au premier tour à Cléguer, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée du Pas-de-Calais et l'ancien ministre du gouvernement Jospin avaient obtenu 27.3% et 16.5% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Cléguer avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 57.0% des suffrages, abandonnant donc à Marine Le Pen 43.0% des suffrages. Les électeurs de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ?